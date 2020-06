Katje Lee: FAVV gaat opnieuw contact opnemen met Peruviaanse tegenhanger

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaat opnieuw contact opnemen met SENASA, zijn Peruviaanse tegenhanger. Die meldde eerder op Twitter dat het katje Lee nu toch welkom zou zijn in Peru.

'We hopen dat hun tweet kan bevestigd worden in een officiële communicatie van hen en dat Lee effectief terug naar Peru mag', zegt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte. Het FAVV had eerder al een aanvraag ingediend om de kat te laten terugkeren, maar het antwoord was toen nee. 'Nu zou er blijkbaar een kentering zijn, maar onze diensten hebben nog niets vernomen van SENASA. We zullen de Peruviaanse autoriteit daarom opnieuw contacteren via een officiële brief van het FAVV.We hopen dat we snel een nieuw antwoord krijgen van SENASA', zegt Hélène Bonte.

De Stabroekse studente Selena Ali (23) had het katje Lee begin april meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd omwille van de coronapandemie. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine. Het FAVV besliste daarop dat Lee een spuitje moest krijgen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk waren. De studente verzette zich tegen die beslissing en verstopte het katje, waarna het FAVV een kort geding tegen haar aanspande omdat ze zo de volksgezondheid in gevaar bracht. De rechter doet vrijdag uitspraak.