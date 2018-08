Katje Noortje is aan de beterhand

Het katje dat afgelopen weekend uit een rijdende auto zou zijn gegooid in de buurt van het Stuivenbergziekenhuis is aan de betere hand.



Het diertje dat de naam Noortje kreeg, is alerter, maar heeft nog een lange weg te gaan. Een dierenarts volgt de toestand van het katje op de voet. Het liep een zwaar hersenletsel op. Een jongen bracht Noortje afgelopen weekend binnen op de spoed van het Stuivenbergziekenhuis. Volgens de jongen werd het katje in een plastic zak uit een auto geslingerd. De pleegmoeder van Noortje is nog altijd op zoek naar de jongen. Ze wil graag klacht kunnen indienen, maar moet dan weten wààr hij Noortje vond.