Katoen Natie bouwt nieuwe terminal voor diensten aan chemiebedrijven in Antwerpse haven

De logistieke groep Katoen Natie gaat aan het Bevrijdingsdok in de Antwerpse haven een nieuwe terminal bouwen voor dienstverlening aan chemische bedrijven in de omgeving. Dat zegt het gespecialiseerde havenmagazine Flows en Katoen Natie bevestigt het nieuws.

Het bedrijf denkt heel wat verkeer tussen Linker- en Rechteroever te kunnen vermijden met de nieuwe terminal én bijkomende klanten te kunnen aantrekken. De bouw van de terminal zal volgens Katoen Natie in verschillende fasen verlopen, afhankelijk van het aantrekken van klanten. Eind 2020, begin 2021 zou er al een eerste deel van 30.000 m2 gerealiseerd worden. Het project zou goed zijn voor een veertigtal extra werknemers.

De terminal bevindt zich op een site die vroeger in handen was van containerrederij MSC, die verhuisde naar Linkeroever.'We bedienen nu al heel wat chemische producenten vanop Linkeroever en vonden het opportuun om ook een productie-eenheid te hebben op Rechteroever', zegt Aswin Van Hecke, commercial manager bij Katoen Natie. 'Zo creëren we minder congestie op de drukke verbindingen tussen Linker- en Rechteroever. Bovendien beschikken we op de site op Rechteroever over een goede spoorconnectie. Het gaat om zogenaamde 'value added logistics'-activiteiten: naast opslag en overslag doen we bijvoorbeeld ook aan zeven en verpakken.'