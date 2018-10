De Karel de Grote Hogeschool krijgt een nieuwe campus. En nog wel op de Meir, namelijk het Proximus-gebouw. Over 5 jaar moet de campus opengaan. Die vervangt dan de campus aan de Groenplaats want die zal verdwijnen. Eigenlijk hebben de eigenaars van de twee gebouwen gewoon geruild van gebouw. En ook dat is toch wel opmerkelijk voor gebouwen van zo'n grote omvang.