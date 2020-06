KdG-Hogeschool biedt opleiding met zomervakantie zonder herexamens

De Karel De Grote Hogeschool pakt vanaf volgend schooljaar uit met een eerste opleiding met een vakantiegarantie. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

In de opleiding sociaal werk zullen de eerstejaarsstudenten sowieso kunnen genieten van een volledige zomervakantie. Er zullen geen herexamens zijn in de vakantie. De testen van de theoretische vakken gebeuren al in maart. En wie niet slaagt, mag het in juni nog eens opnieuw proberen. Wie niet slaagt, zal tussen maart en juni op maat begeleid worden. Voor wie wel slaagt, stopt het schooljaar niet in maart. Zij krijgen van maart tot juni een ander aanbod.