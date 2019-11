In Brasschaat gaan voortaan alle scholen hetzelfde preventiebeleid rond drugs voeren. Dat is afgesproken met het gemeentebestuur. Er komt een begeleidingstraject van het eerste tot het zesde middelbaar, over hoe om te gaan met drugs. Leerlingen aan een speekseltest onderwerpen zal niet gebeuren. Enkel in de gemeenteschool, het GIB, kan dat in uitzonderlijke gevallen wel.