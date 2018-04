KdG Hogeschool tekent samenwerking met bedrijf in Rusland

Stad Antwerpen organiseert samen met Port of Antwerp en Antwerp World Diamond Centre (AWDC) een handelsmissie naar Rusland van 22 tot 28 april 2018, voor de zestigste verjaardag van de vriendschapsband tussen Antwerpen en Sint-Petersburg. Burgemeester Bart de Wever leidt de missie.



Samen met haven en bedrijven neemt ook de Karel de Grote Hogeschool (KdG) deel aan de missie om internationale relaties verder te ontwikkelen. Tijdens de missie bezegelen Ahlers Russia en KdG hun samenwerking met een akkoord om stagestudenten een internationale ervaring te bieden in Sint Petersburg.



Vicky Van Bouwel, directeur onderwijsgroep Management en IT aan KdG: “Onze opleiding logistiek management is gekend om haar sterke samenwerking met het bedrijfsleven en de haven. Een future proof curriculum en praktijkervaring zijn hiervan het resultaat. Het internationaal werken maakt de sector ook zo boeiend. Daarom zijn we Ahlers en vele andere partners dankbaar dat ze bereid zijn onze studenten mee te coachen tot young professionals en hen vaak zelfs al een schitterende job aanbieden nog voor ze afgestudeerd zijn.”



KdG en Ahlers tekenen de overeenkomst 27 april bij afsluiting van de missie op het Belgische consulaat in aanwezigheid van de consul en de burgemeester.