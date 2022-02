KDG mag drie graduaatsopleidingen opnieuw aanbieden

De Antwerpse zomerscholen kenden een lage opkomst in juli en augustus. Vooral in de zomerscholen georganiseerd door externe partners waren de aanwezigheden teleurstellend. Heel wat leerlingen kwamen na een paar dagen zelfs niet meer opdagen. Op de zomerscholen kunnen leerlingen leerachterstand wegwerken of toch zeker verkleinen. De coronacrisis heeft die achterstand vergroot, maar toch kwamen er in 2021 minder leerlingen opdagen dan in 2020. Volgens schepen van Onderwijs Jinnih Beels heeft dat onder meer te maken met de coronamaatregelen. Want in de zomer van 2021 mochten heel wat meer activiteiten doorgaan dan het jaar voordien.