Kelly Pfaff schaatst mee met Holiday On Ice

Luc Beaucourt is overleden aan gevolgen van huidkanker, zo bevestigt een familielid vrijdagavond aan Gazet van Antwerpen. De spoedarts die altijd bekend zal staan voor zijn campagnes tegen de weekendongevallen en zijn medische hulpmissies bij rampen, werd 73. Beaucourt groeide op in Sint-Amandsberg, bij Gent. Als student geneeskunde kwam hij in Antwerpen terecht, en hier is hij blijven plakken. Vanaf 1983 was Beaucourt diensthoofd van de spoedgevallen in het UZ Antwerpen. Daar had hij het idee om een mobiele urgentiegroep (mug) de baan op te sturen bij medische noodgevallen, wat in 1985 in verwezenlijkt werd. Hij was ook de man achter het medisch interventieplan voor Antwerpen. In de jaren 90 trok hij vanuit zijn ervaring persoonlijk ten strijde tegen de weekendongevallen, met 8.000 schoolvoordrachten waarin hij confronterende beelden toonde. Recent bleek dat de kanker was uitgezaaid en vrijdag is Luc Beaucourt overleden, bevestigt een familielid.