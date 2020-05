Het coronavirus is in de Antwerpse noordrand nog niet verslagen. Terwijl de covid-afdelingen in meerdere delen van ons land worden afgebouwd, draait die van het AZ Klina in Brasschaat nog op volle toeren. Er zijn momenteel 70 covid-patiënten opgenomen, waarvan 10 op intensieve zorgen. En er komen ook nog steeds nieuwe patiënten toe. Alle aandacht gaat daar nu naartoe. Het corona-virus is in het noorden van Antwerpen later toegekomen dan elders, en het ebt er duidelijk ook langzamer weg.