Kempens Landschap koopt 5,76 ha gronden in Zoersel om te bebossen

Kempens Landschap kocht vandaag 5,76 ha gronden aan in Zoersel dankzij een verwervingssubsidie vanuit Vlaanderen. De organisatie zal de gronden op termijn bebossen en zo bijdragen aan de bosuitbreiding in Vlaanderen.

Begin 2018 kreeg Kempens Landschap de vraag om gronden in eigendom van het OCMW van Antwerpen in Zoersel aan te kopen. Het gaat over enkele weilanden in de kern van Sint-Antonius-Zoersel met een oppervlakte van zo'n 5 ha gelegen in natuur- en parkgebied (RUP Achterstraat, Zoersel). Met het OCMW van Antwerpen werd een prijszetting overeengekomen van 3,35 euro per vierkante meter, wat in totaal neerkomt op een aankoopprijs van 190.000 euro.

Aangezien de weilanden bestemd zijn als natuur- en parkgebied, bleek de aankoop een ideale opportuniteit om aan bosuitbreiding te doen in de gemeente. De Vlaamse overheid maakt elk jaar geld vrij vanuit het boscompensatiefonds om de aankoop van te bebossen gronden in het Vlaams Gewest te stimuleren. Met de steun van de Bosgroep Antwerpen Noord werd daarom in maart een dossier ingediend bij de oproep verwervingssubsidies voor te bebossen gronden vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos. De subsidie bedraagt 60 procent van het aankoopbedrag met een plafond van 3,5 €/m2.

“In oktober vernamen we het positieve nieuws dat toenmalig Vlaams minister voor natuur Joke Schauvliege 114.000 euro toekende voor de aankoop van de gronden Dwergenbos door Kempens Landschap. Met deze subsidie kocht Kempens Landschap nu 5,67 ha grond aan in Zoersel om in de toekomst te bebossen. Daarmee voeren we in heel Vlaanderen het grootste bebossingsproject uit in kader van de oproep van 2018. Het Dwergenbos omvat ongeveer een derde van de totale oppervlakte van alle acht goedgekeurde projecten. We zijn dan ook zeer trots om ons steentje bij te dragen aan de verhoging van het bosareaal in Vlaanderen”, zegt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap.

Het bebossingsproject zal zich vooral richten op de realisatie van natuurspeelzones in het centrum van de gemeente Zoersel en versterkt de lokale natuuruitbreiding door de nabijheid van de natuurzone Dwergenbergen. Binnen het RUP Achterstraat werd de bestemming als natuurgebied en parkgebied bevestigd. Het toekomstige speelbos biedt vooral een maatschappelijk en recreatieve meerwaarde in de gemeente. Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel, bevestigt het engagement van gemeente & ocmw Zoersel om dit project ten volle mee te ondersteunen. “De komst van een nieuw stuk publiek groen, zo dicht bij de kern van Sint-Antonius, kunnen wij alleen maar toejuichen! Het gebied zal ontwikkeld worden als een gevarieerd natuurgebied, bestaande uit verschillende types bos, open plekken en water, met ruimte voor recreatie. Een ideale plek dus, voor zowel jong als oud, om te vertoeven. Voor de kosten van de inrichting en het beheer van de percelen gaan we eigen middelen inzetten en samenwerking en ondersteuning zoeken. We dragen ook met plezier 20 % van de totale aankoopkost. Het is immers een unieke kans om zo’n groot bebossingsproject in Zoersel te kunnen en mogen realiseren. Een stuk speelnatuur biedt immers niet alleen ruimte voor kinderen om te spelen, het biedt ook kansen aan elke Zoerselaar om te genieten van natuur dicht bij huis.”

Aan deze aankoopsubsidie zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden. Ten laatste 3 jaar na de aankoop moeten de gronden effectief zijn beplant. Daarnaast moet ook een natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling voor het gebied worden opgemaakt.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap sluit af: “We willen de inrichting niet te lang uitstellen, de aankoop vandaag is dan ook het officiële startschot om actief aan het werk te gaan en onze ambities ook effectief op het terrein te gaan realiseren. Daarvoor kunnen we alvast rekenen op de steun van het gemeentebestuur van Zoersel en de Bosgroep Antwerpen Noord. We hopen verder ook andere partners te mogen betrekken om een Dwergenbos te planten en het de kans te geven om te groeien tot een prachtig bos.”

(Bron : Gemeente Zoersel)

(Foto : © Els Beeckx)