Kempense heideschapen gaan instaan voor onderhoud grachtkanten Schoonselhof

Parkbegraafplaats Schoonselhof beschikt over een uitgebreid netwerk van grachten. Tot nu werden de grachtkanten op de begraafplaats machinaal onderhouden. In de toekomst nemen ruim 150 Kempische heideschapen die taak over. Zij zullen de grachtkanten begrazen en zo op een duurzame manier bijdragen tot een beter en ecologisch beheer ervan.

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer 8 kilometer aan grachtkanten die momenteel machinaal onderhouden worden. Dit is een tijdrovende taak. Bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.

Vanaf april of mei dit jaar zal een kudde heideschapen de grachtkanten begrazen, waardoor het machinaal beheer overbodig wordt. Er zal telkens een perceel rondom een gracht afgebakend worden met een verplaatsbare schrikdraad en de kanten daarbinnen worden dan kort en intensief begraasd. Wanneer de grachtkanten zijn afgegraasd, wordt het perceel verplaatst.

De begrazing door de schapen levert heel wat voordelen op. Het verhoogt de biodiversiteit en zorgt voor een gevarieerde kruidlaag langs de grachten. Uitheemse invasieve planten en te hoge planten of struiken die de grachtkanten overwoekeren, worden teruggedrongen. Bovendien beschadigen de schapen de ondergrond niet. Zo is een duurzaam en ecologisch beheer van de grachtkanten mogelijk.

Schepen Fons Duchateau, bevoegd voor groen en stads- en buurtonderhoud, kijkt alvast uit naar de start van het initiatief: “De grachtkanten in het Schoonselhof lenen zich uitstekend voor de begrazing met schapen. Het is veel beter voor het milieu en bovendien is het niet duurder dan een machinaal beheer. Bovendien is het Schoonselhof een plaats waar mensen komen rouwen of stilte zoeken. Onderhoudswerken met machines kunnen dat verstoren. Er is extra aandacht voor het welzijn van de dieren. De herder controleert dagelijks de kudde en zorgt voor een vlak gedeelte waar de schapen kunnen rusten.”

(foto Google Street View)