Kennedyspoortunnel tijdens krokusvakantie buiten gebruik door werken

De Kennedyspoortunnel in Antwerpen is tijdens de krokusvakantie buiten gebruik voor treinen. Spoornetbeheerder Infrabel werkt gedurende negen opeenvolgende dagen aan de verdere modernisering van de tunnel zowat tien meter onder de Schelde. De NMBS laat vervangbussen rijden en het spoorverkeer wordt in de mate van het mogelijke ook omgeleid, meldt Infrabel.

De Kennedyspoortunnel, die de linker- met de rechteroever van Antwerpen verbindt, werd officieel geopend in 1969. Om de tunnel de 21ste eeuw binnen te loodsen, past Infrabel met dochteronderneming TUC Rail gefaseerd de veiligheidsuitrusting aan conform de hedendaagse, strengere normen, klinkt het. In de komende vakantieperiode worden 3,5 kilometer aan dienstpaden en kabelgoten vervangen. De nieuwe kabelgoten, naast de sporen, zijn zo ontworpen dat ze verschillende soorten kabels gescheiden houden. Belangrijk voor de brandveiligheid want sommige kabels mogen niet naast mekaar liggen. In een latere fase zullen in de goten nieuwe kabels gelegd worden die speciale mantels hebben.

Verder worden de nooduitgangen die uitgeven op de wegtunnel verbreed van 70 cm naar anderhalve meter. In geval van een incident moeten mensen langs deze dienstpaden veilig en snel kunnen geëvacueerd worden. Ook de breedte van de vijf nooddeuren worden aan de hedendaagse normen aangepast. De werkzaamheden begonnen in 2013 en zullen volgens planning afgerond zijn in 2023. In totaal investeert Infrabel meer dan 45 miljoen euro in deze modernisering. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, werd in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer ook afgesproken om elke nacht (van 21 tot 5 uur) de rechterrijstrook van de wegtunnel af te sluiten voor het wegverkeer.

