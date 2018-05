Kennedytunnel drie nachten gedeeltelijk afgesloten

Kennedytunnel is de komende drie nachten gedeeltelijk afgesloten voor herstellingswerken

Er was vanmorgen alweer heel wat verkeersellende in en rond Antwerpen. Dat kwam door een nieuw technisch defect in de Kennedytunnel. Het euvel was snel hersteld, maar lange files waren toch weer het gevolg.

De herstellingswerken die gepland waren tijdens de eerstvolgende reguliere onderhoudssluiting (op 4 en 5 juni) worden nu vervroegd. De komende drie nachten zal de tunnel afwisselend in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten worden om grondigere herstellingen te kunnen uitvoeren aan de lichtarmaturen.