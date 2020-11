Kennedytunnel krijgt opknapbeurt

Wanneer er bij De Lijn gestaakt wordt, staan de media bol van reacties van misnoegde reizigers en verontwaardigde beleidsmakers. Momenteel dreigen 48 werknemers bij de belbuscentrale hun baan te verliezen. Dit willen de vakbonden van De Lijn niet zomaar laten gebeuren. Daarom kozen ze voor een alternatieve actie die de reizigers niet schaadt: een stille staking waarbij telefoontjes aan een sterk verminderde frequentie worden aangenomen. Na drie weken actie is het nog steeds muisstil aan de kant van de directie. In een open brief dreigt ACOD TBM met stakingen. Bij de belbuscentrale van De Lijn dreigen jonge medewerkers met kinderen en ook oudere medewerkers die bewust kozen om voor ons openbaarvervoerbedrijf te werken hun baan te verliezen. Ze zullen verplicht worden om over te gaan naar een ander bedrijf waar ze aan minder interessante werkvoorwaarden moeten werken. Doen ze dit niet, dan plegen ze contractbreuk. ACOD TBM en de anderen vakbonden probeerden verschillende keren de directie van De Lijn te overtuigen deze personeelsleden te re-integreren in De Lijn. De extra inspanning die we vroegen, viel echter steeds in dovemansoren.Na drie weken actie is het nog steeds muisstil aan de kant van de directie. Na een vraag van de vakbonden om in dialoog te gaan volgde een lauwe reactie. We kregen te horen dat er op dit moment niets nieuw was in het dossier en dat een overleg dus weinig zin had. Intussen schuwt de directie de confrontatie met de betrokken medewerkers niet. Medewerkers die deelnemen aan de actie worden op het matje geroepen en onder druk gezet.Als vakbonden van De Lijn stellen we ons dus de vraag: welke acties resten ons als de directie geen zin heeft om te luisteren naar onze terechte vraag om deze 48 medewerkers een echte kans te geven binnen het bedrijf waar zij graag willen blijven werken aan de arbeidsvoorwaarden waar zij voor kozen? De klassieke staking bij De Lijn dreigt. Iedereen zal dan wel weer schande spreken, maar tussen alle verwijten door zal tenminste het probleem waarvoor we actie voeren de nodige aandacht krijgen. (Foto: © Belga)