Kennismaking met Turkse cultuur in Berchem

'2600 Turkije' is een dag in het teken van de rijke Turkse cultuur. Er is een brede waaier aan activiteiten: een crea- en cultuurmarkt in de foyer van ccBe, dansinitiaties, een proefmarkt en kookworkshops, traditioneel Turks poppenspel, muziek … Ook een begeleide uitstap naar de moskee en een Turks theehuis staan op het programma.

Publiekswerker Niels Dupon licht toe : We merken dat het cultuurcentrum minder gekend is bij de Turkse Antwerpenaars. Door samen met hen een evenement te organiseren, kunnen we hen laten zien wat ccBe hen te bieden heeft. We hopen de Turkse Antwerpenaars zo warm te maken om in de toekomst vaker over de vloer te komen – voor theatervoorstellingen en concerten, maar ook om zelf de faciliteiten in ons cultuurhuis te gebruiken."

"Tegelijk weten veel Antwerpenaars weinig over de Turkse gemeenschap en hun achtergrond." vult stagiaire Sineray Karaca aan. "Op '2600 Turkije' kunnen ze een dag lang proeven van verschillende facetten van de Turkse cultuur. Nog belangrijker is dat we ontmoeting creëren tussen culturen, en zo hopelijk ook meer begrip en appreciatie voor elkaar."

Info : ccberchem.be/2600turkije