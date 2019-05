Kentucky Fried Chicken opent filiaal in Wijnegem Shopping Center

Dit jaar opent er een vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC) in het Wijnegem Shopping Center. Er zullen 40 mensen worden tewerkgesteld.

België was - samen met Noorwegen - het enige land waar nog geen vestiging van Kentucky Fried Chicken was. In België komt daar dit jaar verandering in met 3 vestigingen, waarvan één in het Antwerpse. Bedoeling is dat er op termijn 40 'kippenrestaurants' de deuren openen in ons land. Wanneer precies, staat nog niet vast. In het filiaal in Wijnegem zullen 40 mensen tewerk gesteld worden.

(foto : Pixabay)