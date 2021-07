Nieuws Keramiek is veilig... als je weet wat je doet...

De artisanale keramisten maken zich zorgen over de regelgeving rond de stoffen die ze gebruiken om hun werk te kleuren en te glazuren. Het federaal voedselagentschap wil meer controles bij kleinschalige keramiekproducenten. Door contact met voedsel zouden er namelijk schadelijke stoffen in ons lichaam terecht kunnen komen. Maar als keramiek met de nodige vakkennis wordt geproduceerd is er geen enkel probleem, zeggen de keramisten.