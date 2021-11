Op verschillende plaatsen in Antwerpen ontvangt de politie de laatste weken opnieuw meer oproepen van overlast door knalvuurwerk. Onder meer de wijkteams houden regelmatig toezicht op gekende overlastplekken. Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal nam vuurwerk in beslag bij 3 jongeren op de Bredabaan. Enkele dagen later werd nog een jongen gevat die knalvuurwerk gooide ter hoogte van een tramhalte met wachtende mensen. Na meldingen van jongeren die bommetjes zouden gooien naar mensen wandelden of hun hond uitlieten aan de Wijngaardberg werden 4 jongeren gevat door een anonieme patrouille. Een van hen had 50 stuks knalvuurwerk op zak die in beslag werden genomen. Ook aan de Parkweg en in het Runcvoortpark kwam het wijkteam tussen na meldingen en werd iemand op heterdaad betrapt. Het wijkteam van Berchem hield anoniem toezicht ter hoogte van het Cultureel Centrum CORSO na verschillende meldingen van overlast en intimidatie van medewerkers en bezoekers. Er werd vuurwerk gegooid ter hoogte van de inkomhal voor en tijdens voorstellingen om zoveel mogelijk hinder te veroorzaken. De anonieme inspecteurs konden enkele minderjarigen vatten en zo de overlast doen ophouden. Gisterenavond ontving de politie opnieuw meldingen van hevige overlast van knallen op en rond het Terloplein. Tijdens nazicht door een interventiepatrouille werd er vuurwerk richting het politievoertuig gegooid. Een anonieme patrouille van de mobiele eenheid kon de verdachte arresteren. Deze werd overgebracht naar het politiekantoor en opgehaald door zijn ouders. Alle verdachten betroffen jongeren tussen de 13 en de 15 jaar oud. Allen werden aangemeld bij het jeugdinterventieteam van de stad Antwerpen. Zij zetten onder meer in op opvolging en op het sensibiliseren van de jongeren en hun ouders. Wie op heterdaad betrapt werd bij het gooien van vuurwerk of wie in het bezit was van vuurwerk kreeg ook een GAS-boete.