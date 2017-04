Gistermiddag werd er ingebroken in de kerk van de Minderbroeders Kapucijnen op de Ossenmarkt. Eén van de broeders merkte dat de geluidsinstallatie van de kerk verdwenen was. De luidspreker met ingebouwde versterker stond in een bijkamer van de kerk. Via camerabeelden wordt nu onderzocht of er een verdachte herkend kan worden.