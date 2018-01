Kerken krijgen inbrekers over de vloer tijdens nieuwjaarsnacht

In de ochtend van nieuwjaarsdag werd een 21-jarige man uit Wilrijk betrapt in de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats.

Hij beweerde de kerk te zijn binnengegaan via een niet-slotvaste zijdeur in de Korte Altaarstraat en daarna naar een zolderkamer te zijn getrokken om zijn roes uit te slapen. Hoewel er geen enkele schade aan de buitenzijde van de kerk werd berokkend, bleek er binnen in het gebouw heel wat braakschade te zijn. Verschillende binnendeuren werden geforceerd en zowel de afgesloten kapel, als verscheidene lokalen en kasten werden doorzocht. Er werd geprobeerd de collectebus uit de muur te kappen en het offerblok te forceren, evenwel zonder succes. Op de zolderkamer vond de politie sporen die duidelijk aanwezen dat er meerdere personen in de kerk waren geweest. Het gerechtelijke lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De verdachte werd opgepakt en meegenomen voor verder onderzoek. Vermoedelijk kon er niks worden buitgemaakt.

In de loop van de nacht was er ook al een oproep binnengekomen van een buurtbewoner, die had gezien hoe een inbreker zich toegang had verschaft tot de Sint-Willibrorduskerk aan de Heilig Hartstraat in Berchem. De man was via een stelling tot in de kerk geraakt. Toen de politie arriveerde, bleek de vogel al gevlogen. Er werd geen schade berokkend en op het eerste gezicht ook niets gestolen.