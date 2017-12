Kerstbaby geboren in olifantentempel in Planckendael

Olifant May Tagu, de zus van Kai-Mook, is gisteren op kerstdag om 13u03 bevallen van een prachtige kerstbaby. Ze beviel in de zandstal van Planckendael te midden van de familie van een wolk van een olifantje. Het verliep volgens het best denkbare bevallingsscenario. Ze werd gesteund door de olifantendames die elk hun rol vervulden. Olifanten zijn sociale dieren en net als in de natuur is het belangrijk dat vrouwen te midden van de familie kunnen bevallen. May Tagu deed het goed en moet nu nog wat wennen aan de nieuwe situatie. Nu is het wachten op de andere twee vrouwen om te bevallen in de olifantentempel in Planckendael.

May Tagu is na 629 dagen zwangerschap bevallen. De baby stond snel op zijn pootjes en stak zijn slurfje in de lucht. Planckendael is erg blij, want de eerste baby van May Tagu, Baby Q, overleed in 2015 kort na de geboorte aan leverfalen. May Tagu toont zich een zorgzame moeder voor haar tweede baby.Het is een waardevolle geboorte voor het kweekprogramma van de bedreigde Aziatische olifant. De abonnees van ZOO Antwerpen en Planckendael mogen al een heel exclusief kraambezoek brengen vandaag, op 26 december. Het grote publiek kan het kleintje bewonderen vanaf 27 december.

Coördinator Ben: “Na alle zorgen die we twee jaar geleden hadden over Baby Q is het heerlijk om nu te zien dat het goed gaat. May Tagu en haar gezonde baby tezamen, wat een mooi zicht. En een kerstbaby bovendien. We zijn heel gelukkig.”

Binnenkort grote olifantenkribbe in Planckendael

De vader van de pasgeboren baby is stier Chang. Hij verhuisde intussen naar Kopenhagen na nog twee andere dames in Planckendael te hebben bezwangerd. Want ook Kai-Mook en Phyo Phyo, de mama van Kai-Mook en May Tagu, zijn zwanger. Planckendael verwacht de komende maanden hun baby’s. Het wordt dus een echte olifantenkribbe in Planckendael met maar liefst drie baby’tjes. May Tagu werd geboren in Port Lympne (UK) op 1 mei 2005 en is dus 12 jaar oud.

Babynaam met een S

In 2017 krijgen alle baby’s een naam met een S, dus ook dit wondertje. De Aziatische olifanten krijgen een Aziatische naam. Zo betekent Kai-Mook parel en heet de jongste olifant Qiyo, wat gelukkige generaties betekent. Help je de verzorgers van Planckendael met het zoeken naar een naam voor dit nieuwe boeleke? De top drie met namen van de verzorgers staat op het YouTube-kanaal van Planckendael. Kies mee uit Suki (geliefde), Sumalee (beeldschone bloem), Sawadee (goeiedag)!

(bericht en foto : Zoo Antwerpen)