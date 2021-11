In Zoo Planckendael in Mechelen is leeuwin Lorena onlangs bevallen van twee welpjes. Dat meldt het dierenpark woensdag. De kleintjes blijven de komende weken nog bij hun mama in het nest voor ze in het buitenverblijf te zien zullen zijn. De leeuwen van Zoo Planckendael zijn Aziatische leeuwen, een met uitsterven bedreigde soort die in het wild alleen nog voorkomt in het Indiase natuurgebied Gir Forest National Park. Daar zijn ze nog amper met 300 exemplaren. Zoo Planckendael neemt deel aan het Europese kweekprogramma voor de soort, dat een reservepopulatie in stand wil houden. Het geslacht van de twee welpjes is nog niet bekend en ze hebben dan ook nog geen naam. Die naam zal sowieso starten met de letter w, zoals bij alle dieren die dit jaar ter wereld komen in Zoo Planckendael. Zodra het geslacht gekend is, allicht wanneer de jongen binnenkort gechipt worden, gaan de verzorgers op zoek naar een gepaste naam. Voor Lorena, die zelf geboren werd in Zoo Planckendael, is het de tweede keer dat ze moeder wordt. De bevalling verliep volgens het dierenpark erg vlot en de welpjes zijn hoewel ze - zoals steeds - blind en hulpeloos ter wereld kwamen al erg actief, klinkt het. Eerder dit jaar werden er ook al leeuwenwelpjes geboren in de Antwerpse Zoo. Foto Planckendael