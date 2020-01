De rampzalige bosbranden in Australië kunnen wereldwijd een negatieve impact hebben op het klimaat. Daarom pleit onder andere Theo Francken voor het inschakelen van Belgische brandweermensen in een internationaal korps. De korpsen van Kalmthout en Wuustwezel hebben in ieder geval ervaring met grootschalige branden zoals in 2011 op de Kalmthoutse Heide.