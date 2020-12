Kerstcadeau voor Moeders voor Moeders

Om een steentje bij te dragen tijdens deze feestdagen, heeft Childhome een mooie schenking gedaan aan de Antwerpse VZW Moeders voor Moeders - een organisatie die ze in het verleden reeds gesteund hebben. De VZW zet zich in voor gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben.



Childhome organiseert jaarlijks fabrieksverkopen en schenkt de babyspullen die overblijven aan hulporganisaties zoals Moeders voor Moeders. “Een logische keuze gezien onze spullen aansluiten bij het materiaal dat zij verdelen. We kunnen enkel maar aanmoedigen dat kansarme gezinnen met jonge kindjes in België geholpen worden. Via deze donatie hopen we mee een lichtpuntje te bieden tijdens deze moeilijke periode”, aldus Communicatiemanager Valérie Lefever.

(foto : Moeders voor Moeders)