Kerstgesprek met Antwerps bisschop Johan Bonny

Kerstavond is gisteren rustig verlopen, dat bevestigen de politiezones Minos en Voorkempen en de Antwerpse politie. Van lockdownfeestjes was geen sprake.De politie kreeg verschillende meldingen van geluidsoverlast, maar bij controle ter plaatse werden nooit inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld. Er zijn wel enkele processen-verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de nachtklok, maar niet meer dan op andere avonden. In de Osystraat, vlak bij het Sint-Jansplein in Antwerpen, werd iets voor 22 uur een wagen in brand gestoken. De vermoedelijk dader is een man van Poolse origine die het op het voertuig van z'n buurvrouw had gemunt. Het incident zou niet gelinkt zijn aan het drugsmilieu.