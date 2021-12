Nieuws Kerstgesprek met bisschop Johan Bonny: "Laat de moed niet zakken, samen komen we door deze crisis"

Antwerps bisschop Johan Bonny blijft iedereen oproepen zich verder te laten vaccineren en de moed niet te laten zakken. Al is de eindmeet van de pandemie nog niet in zicht. Dat zegt hij in een kerstgesprek met ATV. De bisschop wil ook blijven strijden voor de holebi-gemeenschap en tegen racisme. En hij blikt terug op het spraakmakende assisenproces van Julie Van Espen, waarbij hij een steun was voor de familie.