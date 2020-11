Kerstmaaltijd in coronatijden zorgt voor nog meer stress

De gedachte aan de kerstmaaltijd maakt ons niet vrolijk, maar gestresseerd. Dat blijkt uit de nieuwe corona cooking survey van de Antwerpse universiteit. Niemand weet momenteel hoe en met wie hij of zij kerst zal kunnen vieren dit jaar. En of daar een lekkere traditionele kalkoen bij hoort om met de familie klaar te maken en te eten, dan wel een karig maal alleen of met twee. Het weegt op ons gemoed.

.



deelnemen aan de Corona Cooking Survey kan nog tot 15 december via www.coronacookingsurvey.be