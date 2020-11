Kerstmis zal niet zoals vroeger zijn. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteren laten verstaan in het één-programma 'Vandaag'. 'Het laatste wat we willen, is een kerstmisgolf. Als we rond Kerstmis onvoorzichtig zijn, krijg je drie tot vier weken erna het resultaat.'

'Tegen kerst zal het coronavirus er nog zijn. En mensen zullen niet gevaccineerd zijn. We zullen in de kerstperiode nog gevaarlijk zijn ten opzichte van elkaar. .We moeten dat durven toegeven', zei De Croo 'De kerstperiode is een periode van samenzijn en goeie herinneringen delen, maar je wil toch geen gevaar zijn voor elkaar. Kerst zal absoluut niet zijn zoals het vroeger was.' Zelf zegt de premier Kerstmis te zullen vieren met zijn echtgenote en kinderen. 'Dat lijkt me de logica zelve.' Welke concrete regels met Kerstmis zullen gelden, is nog niet duidelijk. De huidige maatregelen, waaronder de regel dat maximaal één knuffelcontact per gezin tegelijk thuis mag worden ontvangen, gelden voorlopig tot 13 december.