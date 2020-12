Kerststaking bij De Lijn kan op geen enkel begrip rekenen bij de reiziger

‘Dit kan echt niet meer door de beugel’, zegt woordvoerder Peter Thoelen van TreinTramBus. ‘Het is het derde jaar op rij dat de vakbonden van De Lijn de reizigers in de kou laten staan tijdens de kerst- en eindejaarsperiode.

Op dit ogenblijk lijkt er ook niet echt een dringende reden te zijn om plots te gaan staken. Er is sprake van een langdurig aanslepende onvrede bij het personeel, wegens de herstructureringen van de afgelopen jaren. Daar heeft TreinTramBus begrip voor, maar de organisatie vindt de staking in deze periode ongepast. ‘Is er nu echt geen enkele ander manier waarop de vakbonden hun onvrede duidelijk kunnen maken? Als we goed geïnformeerd zijn, lopen er continu onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Probeer daar dan het beste uit te halen in plaats van de klanten die je zou moeten bedienen, te gijzelen’.

TreinTramBus betreurt tenslotte dat deze actie het openbaar vervoer weer verder in het verdomhoekje duwt. ‘We nodigen de vakbonden uit om veeleer promotie te maken voor het openbaar vervoer, zodat er meer draagvlak kan groeien voor het gebruik ervan, en meer bijkomende middelen vanuit de Vlaamse Regering. Nu spelen ze in de kaart van de degenen die De Lijn willen afbouwen’.