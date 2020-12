Nog op te veel plaatsen in Vlaanderen is er geen riolering. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert daarom extra in rioleringsprojecten. Brasschaat kan daarbij rekenen op 672.000 euro subsidie voor de aanleg van rioleringen in het wegenproject Zegersdreef (vak Bredabaan ā€“ Donksesteenweg ā€“ rotonde).