Als u nu aan de kersttafel een stukje brood wil nemen, kan u dat misschien best nog even wegleggen. Want in Aartselaar heeft een vrouw een muis teruggevonden tussen haar brood. De muis was helemaal in stukjes gesneden en lag tussen de boterhammen. De vrouw was het brood gaan halen aan een broodautomaat.In het brood zijn zwarte vlekken te zien, dat zijn stukjes muizenvlees. De muis zat waarschijnlijk in de broodmachine net op het moment dat het brood gesneden werd. De scherpe messen hebben de muis dan samen met het brood in sneetjes gesneden. Het kopje van de muis zat er niet bij. De staart wel. De vrouw is van plan om het voorval te melden bij het federaal voedselagentschap.