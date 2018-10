Kettingbotsing in Craeybeckxtunnel zorgt voor zware avondspits

Zondag heeft N-VA Borgerhout samen met Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis de fietsas parallel aan de Turnhoutsebaan officieel ingefietst. Deze ‘rode loper’ is een aaneenschakeling van fietsstraten en is bedoeld als een comfortabel en veilig alternatief voor de drukke Turnhoutsebaan. N-VA-gemeenteraadslid Lisa Geets woont in een van deze fietsstraten en is alvast een grote fan: “Met deze fietsas kon er op korte termijn een fietsvriendelijk alternatief geboden worden voor de Turnhoutsebaan. "Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook wij op termijn een heraanleg van deze drukke verkeersas willen, maar dat doe je niet van vandaag op morgen. Eerst moet daarvoor premetrostation Drink open. Vervolgens kunnen de trams onder de grond verdwijnen, kunnen we verder ontbussen en kan de autorijbaan naar het midden verschuiven. Pas dan komt er ruimte vrij voor brede voet- en fietspaden. Daarnaast zal ook het hele inspraaktraject veel tijd in beslag nemen. Met deze fietsas konden we op zeer korte termijn al een alternatief bieden voor het doorgaand fietsverkeer”, zegt N-VA gemeenteraadslid Lisa Geets, die nog wijst op de tegenkanting van het linkse districtsbestuur in Borgerhout. In deze fietsstraten gelden andere regels dan in gewone straten. Fietsers in de fietsstraat hebben voorrang op de meeste kruispunten, auto’s mogen niet inhalen (dus ook geen fietsers) en mogen maximum 30 km per uur rijden. Schepen Koen Kennis: “De signalisatie is aangepast en overal is signalisatie op de baan geschilderd om automobilisten erop te wijzen dat zij rekening moeten houden met de fietsers.” Ook het wegdek is door het rode asfalt veel comfortabeler en aan de oversteek aan het Laar zijn de kasseien vervangen door klinkers. Net vandaag voerde ook sp.a actie op de Turnhoutsebaan voor meer ruimte voor zachte weggebruikers. Zij vinden dat fietsers niet naar de zijstraten verbannen moeten worden, maar dat ze meer plaats moeten krijgen op de Turnhoutsebaan. “N-VA heeft sinds 2014 alle sleutels in handen om de Turnhoutsebaan aan te pakken, maar 4 jaar later zijn er nog steeds geen concrete stappen gezet", zegt Stephanie Van Houtven (sp.a). "Meer nog, volgens hen zal er vóór 2024 niets veranderen. Dat betekent dus 10 jaar van Borgerhoutenaren/Antwerpenaren aan het lijntje houden.” Sp.a stelt daarom 3 maatregelen voor: de partij wil dat enkel lokaal autoverkeer er nog welkom is aan een maximale snelheid van 30 kilomter per uur. De socialisten willen verder de ongebruikte ondergrondse metrohaltes Drink, Foorplein, Carnot en College onmiddellijk in gebruik nemen. En ze willen verder nog brede stoepen en brede verhoogde fietspaden langs beide kanten van de weg, veilige oversteekplaatsen, ruime fietsparkings en veel bomen.