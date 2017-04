Kettingbotsing in Frans Craeybeckxlaan

In de Frans Craeybeckxlaan zijn gistermiddag drie wagens met elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde vlak voor een zebrapad, omdat de eerste wagen in de colonne moest remmen voor een voetganger die overstak.

Omdat de eerste wagen bruusk moest remmen, vloog een achterliggende wagen in de achterbumper van de eerste wagen. Ook een derde wagen reed in op de twee andere wagens. De middelste wagen in de kettingbotsing raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Buiten de passagier van de middelste wagen, raakte niemand gewond. De jongeman van 20 werd overgebracht naar het AZ Monica ziekenhuis omdat hij hevige rugpijn had.

foto : Google Street View