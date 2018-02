'Keuken van Tomorrowland' binnenkort te proeven in de Kloosterstraat

Het jonge team achter het dancefestival Tomorrowland opent dit najaar een gloednieuw restaurant in de Kloosterstraat in Antwerpen. De street-food-bar krijgt de naam Mesa.



Het pand is nu nog een bouwwerf. Het idee voor het restraunt is ontstaan vanuit het jonge team achter Tomorrowland en hun passie voor reizen, lekker eten en het verbinden van mensen. De gerechten zijn ook geïnspireerd op het internationale karakter van het festival: er komen smaken vanuit alle hoeken van de wereld op de borden. Mesa is nog op zoek naar medewerkers die dat gevoel ook kunnen uitstralen. In het najaar zullen ze de eerste gasten ontvangen. De tafels zullen beperkt zijn.

(foto @Tomorrowland)