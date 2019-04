KFC Broechem doet het met Messi in de ploeg

Acht weken lang brengen we een bezoek aan voetbalclubs, met bijzondere verhalen over de jeugdwerking. En als beloning voor een goed verhaal, krijgen zij dan twee splinternieuwe trainings-doelen. Vandaag trekken we naar KFC Broechem. En daar voetbalt een jongen van 8, en die heet... Messi. Jawel, dat is de voornaam van de jonge voetballer. Samen met z'n broers en z'n moeder woont Messi al een hele tijd in het asielcentrum in Broechem. Sinds dit seizoen voetbalt hij dus ook met z'n klasgenotenn bij het plaatselijke team. Die maar al te blij zijn met hun eigen Messi.