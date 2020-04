KFC Drive-Thru opent morgen opnieuw de deuren in Wijnegem

Benelux Food Group heropent de Drive-Thru van de allereerste Kentucky Fried Chicken in Vlaanderen. KFC opent met een vereenvoudigd menu en aangepaste openingsuren om de veiligheid van medewerkers en gasten optimaal te bewaken. Dit door alle maatregelen die de federale regering en de FOD Volksgezondheid hebben opgelegd in acht te nemen.



Door het aanbieden van een tijdelijk vereenvoudigd menu kan het aantal medewerkers op de vloer tot een minimum beperkt worden. KFC moedigt gasten aan om elektronisch te betalen zodat direct contact zo veel mogelijk vermeden kan worden of tot een minimum kan beperkt worden. Daarom dat KFC ook bestellingen overhandigt aan klanten zonder fysiek contact.



Medewerkers krijgen zowel handschoenen als mondmaskers ter beschikking en de groep zorgt dat medewerkers overal 1,5m afstand van elkaar kunnen bewaren door het gebruik van onder meer vloertape en plexiglaswanden tussen de werkstations in de keuken.



De bestaande, strenge hygiënemaatregelen blijven van kracht of worden verscherpt zoals het wassen van de handen elk uur, het reinigen en ontsmetten van de betaalterminals na elk gebruik, etc.



Klanten worden uitsluitend via de KFC Drive-Thru loketten bediend in Wijnegem. De nieuwe openingsuren zijn van 12.00 tot 21.00 uur.





(foto KFC)