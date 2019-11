Liefhebbers van gefrituurde kip kunnen vanaf volgende week in Wijnegem terecht. In het Shopping Center opent dinsdag het eerste Vlaamse filiaal van de Amerikaanse fastfoodketen KFC. Wijnegem krijgt de primeur. Maar de ambitie van KFC is veel groter. Op vijf jaar tijd wil het 70 filialen openen in heel Vlaanderen.