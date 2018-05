"Elke maand één autoloze zondag"

Kersvers sp.a-lijsttrekster voor het district Antwerpen, Yasmine Kherbache, wil graag speelplaatsen als stilteplekken, een écht park-spoor oost én elke maand een autoloze zondag.

De socialisten in het district Antwerpen willen dat de bewoners ook tot rust kunnen komen in hun eigen stad. Cijfers tonen aan dat een vijfde van de bewoners kampt met psychische problemen. Dat is veel meer dan in de andere districten. Rustplekken zouden hier bij moeten helpen, Zo blijft de sp.a ook voorstander van een echt park-spoor oost, in plaats van wat nu enigszinds troosteloos lijkt. Ook speelplaatsen kunnen dienen als rustplek na de schooluren. Maar ook een maandelijke autoloze zondag behoort tot de mogelijkheden.

(foto : © Belga)