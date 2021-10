Kickbokser Jamal Ben Saddik verliest kamp om wereldtitel

In de tweede amateurklasse heeft City Pirates de Antwerpse derby gewonnen tegen Berchem Sport. ATV zond de wedstrijd in het Jef Mermansstadion gisteravond live uit. Dominique Ernst was de uitblinker bij de City Pirates. Met een knappe actie zette hij de Piraten op een comfortabele 2-0-voorsprong. In de eerste helft hadden de bezoekers uit Berchem al kennisgemaakt met de sublieme linkervoet van Ernst. Twee knappe doelpunten dus. Berchem had nog wel kansen na de rust, maar scoren lukte niet meer. Door de 2-0-zege doet City Pirates een goede zaak in de middenmoot. Berchem Sport blijft dan weer achter in de staart van het klassement.