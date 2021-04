In onderling overleg tussen Fedasil en G4S werd beslist om het opvangcentrum in Kalmthout te sluiten voor het contract afloopt. Dat kondigt Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V), aan. Sammy Mahdi: “Ik zoek goede relaties met de steden en gemeenten bij het openen van een asielcentrum. Beloftes doen dat iets er niet komt ga ik nooit doen. Maar ik wil wel luisteren naar lokale bezorgdheden. Ik zoek betrokkenheid en ben dan ook heel nieuwsgierig naar de resultaten van de pas gelanceerde enquête bij de burgemeesters.” Het opvangcentrum in Kalmthout is in gebruik sedert november 2021 maar kan nooit tot de volle capaciteit worden gebruik wegens het ontbreken van de nodige vergunningen. Mahdi wil de komende maanden meer rust brengen in het opvangnetwerk door het aantal opvangplaatsen te stabiliseren en voldoende bufferplaatsen te voorzien in tijden van nood. “Het jojobeleid uit het verleden was problematisch. Een asielcentrum openen, sluiten en dan weer openen, daar wordt werkelijk niemand beter van. Contractuele afspraken met privé-partners maken het duidelijk moeilijker om later een goede verstandhouding te hebben met steden en gemeenten”, gaat Mahdi verder. In de toekomst wenst Mahdi ook veel meer rekening te houden met de kostprijs en flexibiliteit van de partners. “Opvangcentra met private spelers zijn gemiddeld heel wat duurder. Zij zouden in theorie flexibel inzetbaar moeten zijn, maar zijn dat niet altijd. Het is mijn taak om verantwoord om te springen met belastinggeld. Duurdere plaatsen openen en goedkopere sluiten is weinig zinvol. Dat heeft in dit dossier zeker ook meegespeeld.” In een stabiel en flexibel netwerk zal met verschillende partners worden samengewerkt, zoals het Rode Kruis of andere organisaties, en de lokale besturen. Daarnaast heeft Fedasil ook opvangcentra in eigen beheer.