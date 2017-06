Kiddy Watch blijft voorlopig nog gesloten

De kinderopvang Kiddy Watch in Antwerpen, die in opspraak kwam nadat een kinderverzorgster daar een kindje mishandelde, blijft voorlopig gesloten. Dat blijkt uit een rapport van de zorginspectie dat ATV kon inkijken.



Uit een laatste onderzoek van de Zorginspectie bij de kinderopvang zijn opnieuw een aantal tekortkomingen vastgesteld. De verantwoordelijke zou onvoldoende inzicht hebben om een veilige kinderopvang te voorzien. Er is ook te weinig rekening gehouden met eerdere onderzoeken. Zo is er een tekort aan begeleiders en er is onvoldoende continuïteit van personeel. Verder zijn de inlichtingenfiches ondermaats en er is ook geen degelijke risicoanalyse. Aan enkele andere pijnpunten zoals voeding en procedures rond grensoverschrijdend gedrag is wel voldaan. Eerder was aangekondigd dat de kinderopvang tot eind juni gesloten zou blijven