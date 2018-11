Wilde je altijd al eens weten hoe goud gesmeed wordt, of hoe instrumenten gemaakt worden, dan had u vandaag een gouden kans. Want het was vandaag de Dag van de Ambachten. Wij gingen een kijkje nemen bij taxidermist Norman Martens. In Sir Arthur, zijn zaak aan de Antwerpse Minderbroedersrui, zet hij dode dieren op.