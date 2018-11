De dienst Douane en Accijnzen van Grensinspectiepost Linkeroever hebben bijna 325 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een lading kikkererwten.

De vangst dateert al van 24 september, maar werd nu pas bekendgemaakt. De lading zat in een scheepscontainer afkomstig van Argentinië. De drugs werden in beslag genomen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, dat nu een onderzoek voert.

(archieffoto Pixabay)