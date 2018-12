Kilometerheffing op alle Vlaamse wegen

Er komt een studie over een kilometerheffing op alle Vlaamse wegens en voor alle wagens. Doordoor zou dan de belasting op inverkeerstelling verlagen. Dat meldt de krant De Tijd.

Bedoeling is om vanaf 2024 of 2025 de kilometerheffing op de Vlaamse wegen in te voeren. Een onderzoek moet nu uitwijzen welke vorm het beste is. Zo zou er een hoger tarief op drukke wegen, zoals de Ring rond Antwerpen, of tijdens de spitsuren kunnen ingevoerd worden. Sinds 2016 is er een kilometerheffing voor vrachtwagens.

(bron : De tijd)