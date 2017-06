Kilometerheffing schiet haar doel voorbij

De kilometerheffing, die een dubbel doel heeft -duurzaamheid en vlottere mobiliteit- schiet volgens de Antwerpse transportsector haar doel voorbij.



Daarbij komt nog dat bij één op de tien Vlaamse KMO's het zelfs een negatief effect op het aantal jobs. De kilometerheffing -voor vrachtwagens van meer dan drie en een halve ton- betekent voor de overheid wel een extra inkomen van iets meer dan 400 miljoen euro. Unizo pleit nu om dat bedrag exclusief terug te investeren in mobiliteit. Omschakelen naar duurzame transportmiddelen is voor velen ook niet zo simpel, ook daar kan het geld voor dienen, zo stelt Unizo. In het middagnieuws komt laten we het Antwerps Transportforum aan het woord.