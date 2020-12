Economie Kilometerslange wachtrij bij the Butcher's Store in Hove

Kerstavond, dat is niet alleen urenlang in de keuken staan, maar soms ook tot twee uur lang in de rij. Wie bestellingen kwam ophalen bij The Butcher's Store in Hove, had vandaag engelengeduld nodig.