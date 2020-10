Kim De Gelder naar psychiatrisch centrum Linkeroever

Kim De Gelder verhuist binnenkort naar Antwerpen. Hij zal vanuit de gevangenis van Merksplas overgeplaatst worden naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever.

De Gelder vermoordde in 2009 twee baby's en een 54-jarige vrouw in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. In 2013 werd hij veroordeeld tot levenslange opsluiting. Maar zijn advocaat hield altijd vol dat De Gelder schizofreen is en daardoor ook niet toerekeningsvatbaar.

Vorig jaar besliste de rechtbank in Gent ook om hem te interneren. Hij mocht daarop naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Merksplas. En na een positief advies mag hij nu dus naar het FPC in Antwerpen.

