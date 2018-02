Kim Vanreusel 39ste in de reuzenslalom op Olympische Winterspelen

Op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is Kim Vanreusel 39ste geworden in de reuzenslalom.

Het was het olympisch debuut voor de Brasschaatse Vanreusel. Ze had er even op moeten wachten, want door de felle wind was de reuzenslalom al verplaatst van maandag naar vandaag. Vanreusel was niet echt tevreden over haar prestatie, maar ze krijgt nog vier kansen om zich te tonen op de Spelen, want ze treedt ook nog aan in de slalom, super-G, afdaling en combiné.

(foto © Belga)