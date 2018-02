Kim Wilde komt naar de Roma

Op 24 november kan je in de Roma de jaren tachtig herleven, want popdiva Kim Wilde komt naar Antwerpen.



De 57-jarige Wilde boekte, bijna veertig jaar geleden, grote successen met onder andere Kids in America en Cambodia. In totaal verkocht ze meer dan dertig miljoen albums. De Britse is nu terug met de gloednieuwe plaat "Here come the Aliens" en stelt ze op 24 november voor in de Roma. Tickets kopen kan vanaf 14 februari bij FNAC en op de website van de Roma.

(foto : © Belga)